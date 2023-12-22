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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda, 27 gram eroin, 16 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 14 bin 700 lira ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ü uyuşturucu ticareti yapma suçundan, biri ise işyeri kurşunlanma olayının firarisi olduğu belirlendi.

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
22.12.2023 - 10:35,
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çorlu ilçesinde bir evde ve otomobilde yapılan aramalarda, 27 gram eroin, 16 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 700 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan şüphelilerden 3'ünün uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan, bir zanlının da işyeri kurşunlanma olayının firarisi olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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Uyuşturucu Ticareti, Tekirdağ, Çorlu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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