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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler, Süleymanpaşa, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yapılan aramalarda, 150 gram esrar, 60 gram metamfetamin, 32 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 19 tabanca mermisi ele geçirdi. Operasyonlarda M.A, A.Ö, M.Ö, N.Ç, O.Ü, H.B. ve S.E. isimli şüpheliler yakalandı.

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Zanlı Gözaltına Alındı
01.01.2024 - 11:15,  Güncelleme: 11:16
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Süleymanpaşa, Çorlu ile Marmaraereğlisi ilçelerinde bazı adres ve otomobillerde arama yaptı.

Aramalarda, 150 gram esrar, 60 gram metamfetamin, 32 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 19 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonlarda, M.A, A.Ö, M.Ö, N.Ç, O.Ü, H.B. ve S.E. yakalandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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