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Tekirdağ'da yapılan asayiş uygulamalarında 67 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da yapılan asayiş uygulamalarında 67 kişi tutuklandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 236 şüpheliden 67'si tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu, kaçakçılık ve silah gibi çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışmalar yapıldı. Ayrıca, ele geçirilen maddeler arasında 650 gram eroin, 2 bin 966 uyuşturucu hap, gümrük kaçağı sigara ve içki ile çalıntı araçlar da bulunuyor.

Tekirdağ\'da yapılan asayiş uygulamalarında 67 kişi tutuklandı
19.12.2023 - 13:39,
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarda gözaltına alınan 236 şüpheliden 67'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma ve uygulamalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler son bir haftada, "kaçakçılı"k, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "kasten öldürme", "uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele" ve "silahlı tehdit" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda, 650 gram eroin, 2 bin 966 uyuşturucu hap, çeşitli markalarda sentetik uyuşturucu ve uyarıcı, 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara, 163 şişe gümrük kaçağı içki, 27 ruhsatsız tabanca ile çalıntı olan 3 otomobil ve 2 motosiklet ele geçirildi.

Operasyonlarda 236 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 67'si tutuklandı, 169'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yapılan asayiş uygulamalarında 67 kişi tutuklandı - Son Dakika
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