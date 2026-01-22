Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Yarıyıl Tatili İçin Çocuklara ve Ebeveynlere Özel Etkinlikler

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için eğitici ve eğlenceli "Sömestr Tatili Etkinlikleri" düzenlenecek. Çocuklara yönelik atölyelerin yanı sıra ebeveynler için de özel etkinliklerin yer aldığı programla yarıyıl tatilinde hem çocuklar hem de ebeveynler kaliteli zaman geçirme imkanı bulacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatili için çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor. Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde bir hafta boyunca sürecek etkinlikler, çocukların yaş gruplarına uygun olarak planlandı.

Programın ilk bölümünde 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik kapı süsünden oyuna çocuk atölyesi, danstan daskıya çocuk atölyesi, duyudan dramaya çocuk atölyesi ve renkli bir karne masalı etkinliği yer alacak. Programın diğer bölümünde ise 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine özel atölyeler düzenlenecek. Bu yaş grubundaki çocuklar, duygularını tanıma, iletişim becerilerini geliştirme, afet farkındalığı kazanma ve karne masalı etkinlikleriyle dolu bir hafta geçirecek.

Ebeveynlere özel etkinlikler

Çocuklar eğlenirken ebeveynler ise bu süreyi kendilerine özel planlanan etkinliklerle değerlendirebilecek. Çocuk etkinlikleriyle eş zamanlı olarak ebeveynler için de ekran bağımlılığıyla sağlıklı mücadele, akran zorbalığına karşı ebeveyn farkındalığı, anne-baba tutumları ile ebeveyn sohbetleri ve deneyim paylaşımları etkinlikleri düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel hazırlanan bir diğer etkinlik ise Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de gerçekleştirilecek "Renkli Bir Karne Masalı Etkinliği" olacak. Etkinlik, 25 Ocak Pazar günü Hasan Ali Yücel Salonu'nda, 30 Ocak Cuma günü ise Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında dans ve eğlence etkinliklerinden hayal panosuna, hareket parkurundan eğlenceli kutu oyunlarına kadar birçok etkinlik çocuklarla buluşacak.

Kontenjanla sınırlı ücretsiz etkinliklere katılım ve detaylı bilgi için vatandaşlar, 'ALO 153 Candan Çözüm ' ya da '0850 459 34 34' (dahili 3) numaralı telefondan bilgi alabilecek.