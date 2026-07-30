Tekirdağ\'da yaz, spor ve sanatla dolu geçecek

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını daha verimli değerlendirmelerine katkı sağlamak amacıyla Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde ücretsiz yaz etkinlikleri ve kurs programı düzenleyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Kentimizin her köşesinde sanatı, sporu ve eğitimi herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz" dedi.

Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki TEK Atölyeler ve Süleymanpaşa Türk-Macar Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek kurs ve etkinlikler, yaz boyunca farklı yaş gruplarından yetişkinleri öğrenme ve üretim ortamlarında buluşturacak. Sanattan spora, yabancı dil eğitiminden el sanatlarına ve kişisel gelişim atölyelerine kadar uzanan zengin içerikli programlarla vatandaşlara yeni beceriler kazanabilecekleri sosyal ve eğitici bir ortam sunulacak.

YAZA DEĞER KATAN ETKİNLİKLER

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ücretsiz yaz programları kapsamında sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla Süleymanpaşa Sahili Macar Parkı'nda her yaştan vatandaşın katılımına açık Pilates ve Aerodans eğitimleri verilecek. Haftanın dört günü (salı, çarşamba, perşembe ve cuma) 08.00-09.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek sabah sporları ile vatandaşlar güne enerjik bir başlangıç yapma imkanı bulacak.

Yabancı dil becerilerini geliştirmek isteyen 18-70 yaş arası yetişkinler için ise Süleymanpaşa Türk-Macar Kültür Evi'nde salı ve perşembe günleri üçer saatlik Almanca Konuşma Kulübü düzenlenecek.

El sanatlarına ilgi duyan vatandaşlar için Süleymanpaşa TEK Atölye'de Seramik Tasarım ve Ebru Sanatı atölyeleri farklı seanslarla gerçekleştirilecek. Süleymanpaşa Altınova TEK Atölye'de ise 18-70 yaş grubuna yönelik Yaz Temalı Tekstil Ürünleri Dikim Atölyeleri salı ve perşembe günleri düzenlenecek.

Çerkezköy Kızılpınar TEK Atölye'de de yetişkinlere yönelik altı haftalık zenginleştirilmiş kurs programı uygulanacak. Program kapsamında Kordon Çanta Dikim Atölyesi ile Yazlık Giyim Atölyesi farklı gruplar halinde yapılacak. Ayrıca 18 yaş ve üzeri kadın kursiyerlere yönelik Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Atölyesi'nde öz farkındalık, manevi dayanıklılık, duygularla sağlıklı başa çıkma, etkili iletişim ve yaşamın anlamı gibi konular ele alınacak.

"SANATI, SPORU VE EĞİTİMİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Yetişkinlere yönelik yaz etkinliklerinin yalnızca yeni beceriler kazandırmakla kalmayıp sosyal yaşamı da güçlendirdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, tüm vatandaşları ücretsiz kurs ve atölyelere davet etti. Yüceer, "Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen çalışmalarımızla vatandaşlarımızın sosyal hayata daha aktif katılmalarını önemsiyoruz. Yaz aylarını üretmenin, öğrenmenin ve paylaşmanın zamanı olarak görüyoruz. Kentimizin her köşesinde sanatı, sporu ve eğitimi herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz. TEK Atölyelerimiz ve Türk-Macar Kültür Evimiz de bu anlayışın en önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yetişkinlere yönelik ücretsiz yaz kursları ve etkinliklerinde kayıt süreci devam ediyor. Programlara ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, ALO 153 Candan Çözüm Merkezi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek ve bilgi alabilecek.