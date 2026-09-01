Tekirdağ'da Yeni Sezonun İlk Palamutları Tezgahlarda 150 Liradan Satışta - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yeni Sezonun İlk Palamutları Tezgahlarda 150 Liradan Satışta

Tekirdağ\'da Yeni Sezonun İlk Palamutları Tezgahlarda 150 Liradan Satışta
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Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle Marmara Denizi ve Karadeniz'e açılan balıkçılar, ağlarına takılan palamutlarla limanlara döndü. Tezgahlarda yerini alan palamutların tanesi 150 liradan satılmaya başlandı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu yıl palamudun bol olmasını beklediklerini belirterek, balığın bol olmasının hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindireceğini söyledi.

TEKİRDAĞ'da av yasağının bitmesiyle denize açılan balıkçılar, avladıkları palamutlarla limanlara döndü.

Denizlerde yeni av sezonunun başlamasıyla Tekirdağlı balıkçılar, avlanmak için Marmara Denizi ve Karadeniz'e açıldı. Balıkçılar, bu sezon bol olacağı belirtilen avladıkları palamutlarla da limanlara döndü. Tezgahlarda yerini alan palamutların tanesi 150 liraya satılmaya başlandı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, av yasağının bitmesiyle heyecanla denize açılan balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü söyledi. Gece boyu avlanan balıkçıların ağlarına palamut takıldığını belirten Pehlivanoğlu, "Bu yıl palamudun bol olmasını bekliyoruz. Bazı tekneler avlanmak için Karadeniz'e gitti. Bazı arkadaşlarımız Tekirdağ'da faaliyetlerini sürdürüyor. Balığın bol olması hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirir" diye konuştu.

Balıkçı Bekir Erol ise "Palamut kendisini gösterdi, balıkçının da yüzü gülüyor, vatandaşın da yüzü gülüyor. Balığın bol olması, herkesin yararına. Palamudun bol olması vatandaşa da yansıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Karadeniz, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Yeni Sezonun İlk Palamutları Tezgahlarda 150 Liradan Satışta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yeni Sezonun İlk Palamutları Tezgahlarda 150 Liradan Satışta - Son Dakika
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