Tekirdağ\'da Yeni Sezonun İlk Palamutları Tezgahlarda 150 Liradan Satışta

TEKİRDAĞ'da av yasağının bitmesiyle denize açılan balıkçılar, avladıkları palamutlarla limanlara döndü.

Denizlerde yeni av sezonunun başlamasıyla Tekirdağlı balıkçılar, avlanmak için Marmara Denizi ve Karadeniz'e açıldı. Balıkçılar, bu sezon bol olacağı belirtilen avladıkları palamutlarla da limanlara döndü. Tezgahlarda yerini alan palamutların tanesi 150 liraya satılmaya başlandı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, av yasağının bitmesiyle heyecanla denize açılan balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü söyledi. Gece boyu avlanan balıkçıların ağlarına palamut takıldığını belirten Pehlivanoğlu, "Bu yıl palamudun bol olmasını bekliyoruz. Bazı tekneler avlanmak için Karadeniz'e gitti. Bazı arkadaşlarımız Tekirdağ'da faaliyetlerini sürdürüyor. Balığın bol olması hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirir" diye konuştu.

Balıkçı Bekir Erol ise "Palamut kendisini gösterdi, balıkçının da yüzü gülüyor, vatandaşın da yüzü gülüyor. Balığın bol olması, herkesin yararına. Palamudun bol olması vatandaşa da yansıyor" dedi.