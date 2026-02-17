Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer: "Halkımızın Mağduriyetini Gidermek İçin Tüm İmkanlarımızla Sahadayız"

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ ekipleri, yoğun yağışlar nedeniyle Çorlu'da kanalizasyon hattında meydana gelen çökmeye müdahale etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Halkımızın mağduriyetini gidermek için tüm imkanlarımızla sahadayız" dedi.

Tekirdağ'da Zafer ve Ali Paşa mahallelerinin kesişim noktası olan Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yoğun yağışların ardından kanalizasyon hattında çökme meydana geldi. Çökme sonrası TESKİ ekipleri bölgede çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca süren çalışmalarda ekipler, arızayı gidermek için sabahın ilk ışıklarına kadar yoğun mesai harcadı.

"Amacımız, şehrimizi her türlü hava koşuluna karşı daha dirençli hale getirmek"

Çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi alan Yüceer, "İlk ihbarın ardından tüm birimlerimizle koordineli şekilde bölgeye intikal ettik. 3 vidanjör, bir kuka, iki kepçe ve 20'den fazla personelimizle arızayı gidermek için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Sadece TESKİ değil; Fen İşleri, itfaiye ve zabıta birimlerimiz de güvenliği sağlamak adına görev başında. Yoğun yağışa rağmen ekiplerimiz sahada, zor koşullarda görevini yaptı" diye konuştu.

Yüceer, müdahalenin yalnızca arızanın giderilmesiyle sınırlı olmadığını, bölgede altyapı kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik teknik incelemelerin de eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti. Çorlu'nun artan nüfusuna dikkati çeken Yüceer, "Hızla artan nüfus ve değişen iklim koşulları nedeniyle hatlarımızın yükü her geçen gün artıyor. Benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli teknik çalışmaları başlattık. Amacımız, şehrimizi her türlü hava koşuluna karşı daha dirençli hale getirmek" dedi.

Çalışmaların tamamlandığı Cumhuriyet Bulvarı'nda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken Yüceer, "Yolun güvenli hale gelmesi için onarım sonrası zeminin oturmasını bekleyeceğiz. Bu süreçte hemşehrilerimizden anlayış ve dikkat bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TESKİ ekiplerinin, Tekirdağ genelindeki kritik noktalarda nöbetçi ekipleriyle 7/24 teyakkuz halinde olduğu bildirildi. Yüceer'e incelemeleri sırasında TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül, Fen İşleri Daire Başkanı Koral El ve teknik ekipler eşlik etti.