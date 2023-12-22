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Tekirdağ'da yolcu minibüsü motosiklete çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da yolcu minibüsü motosiklete çarptı, 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir yolcu minibüsü, sola dönüş yaparken motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

22.12.2023 - 11:56,  Güncelleme: 12:22
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TEKİRDAĞ'da, yolcu minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü U.E.D ile yanındaki M.S., yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi Gazi Hasan Paşa Caddesi'nde meydana geldi. H.Ç.'nin kullandığı 59 J 0070 plakalı yolcu minibüsü sola dönüş sırasında, şeridinde ilerleyen U.E.D.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü U.E.D ile arkasındaki M.S., metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ile Namık Kemal Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, minibüs sürücüsü H.Ç.'yi gözaltına alıp, soruşturma başlattı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ\'da yolcu minibüsü motosiklete çarptı, 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yolcu minibüsü motosiklete çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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