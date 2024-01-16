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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği Larissa yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği Larissa yaşamını yitirdi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 11 yaşındaki Belçika kurdu cinsi narkotik köpek Larissa, kansere yakalanarak hayatını kaybetti. Larissa'nın ölümü, emniyet müdürlüğünde büyük bir üzüntüye neden oldu. Görevleri sırasında kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesine yardımcı olan Larissa, meslektaşları tarafından büyük bir özlemle anılacak.

16.01.2024 - 00:41,  Güncelleme: 00:43
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TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği 11 yaşındaki Larissa, yakalandığı hastalık nedeniyle öldü.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Belçika kurdu cinsi narkotik köpek Larissa, katıldığı operasyonlarda kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı. Kansere yakalanan Larissa, yaşamını yitirdi. Larissa'nın ölmesi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük üzüntü yarattı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan narkotik köpeği Larissa yaşamını yitirdi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği Larissa yaşamını yitirdi - Son Dakika
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