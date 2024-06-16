Tekirdağ Emniyeti on binlerce kişiye uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme yaptı - Son Dakika
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Tekirdağ Emniyeti on binlerce kişiye uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme yaptı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Kiraz Festivali boyunca on binlerce vatandaşa uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ailelere çocuklarının uyuşturucu batağına sürüklenmemesi için yapmaları gerekenleri, şüphelendikleri durumlarda nasıl bir yol izleyeceklerini aktardı.

16.06.2024 13:52
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Tekirdağ Emniyeti on binlerce kişiye ulaştı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Kiraz Festivali boyunca on binlerce vatandaşa uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Türkiye Ulusal Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi büro amirliği ekipleri, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali boyunca uyuşturucu ile mücadele konusunda uyarılarda bulunarak bilgilendirmeler yaptı.

Sahil dolgu alanında yer alan festival alanında Narko Nokta standı kurarak Köpek Eğitim Merkezi eğitmenleri ve hassas burunlu narkotik köpeği Leon ile birlikte 6 bin vatandaşa "En İyi Narkotik Polisi Anne" yazan balonlar ve bilgilendirme broşürleri dağıttı. Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ailelere çocuklarının uyuşturucu batağına sürüklenmemesi için yapmaları gerekenleri, şüphelendikleri durumlarda nasıl bir yol izleyeceklerini aktardı.

UYUMA Uygulaması Tanıtıldı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde düzenlenen konserler öncesinde sahneye çıkarak gençlere seslenen Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konser alanında bulunan 45 bin kişiye aile ve arkadaşların önemini anlattıkları bilgilendirme konuşmasında hassas burunlu narkotik köpeği Leon'u da sahneye çıkartarak Narko Nokta projesi çerçevesinde Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması (UYUMA)'nın tanıtımını yaptı.

Gençlere hitap eden ekipler, bağımlılıkların uyuşturucuya değil; hayata, aile ve arkadaşlara olması gerektiğini belirterek gençlerin çevrelerinde kötüyü tavsiye eden arkadaşlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA

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