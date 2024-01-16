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Tekirdağ Ergene'de İnşaat Göçüğü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ Ergene'de İnşaat Göçüğü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir inşaatın temelinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, göçük altında kalan diğer işçiyi yaralı olarak kurtardı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi ise Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ Ergene\'de İnşaat Göçüğü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
16.01.2024 - 10:17,
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir inşaatın temelindeki toprak kayması yüzünden göçük altında kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaatın temelinde piston kuyusu açmak için çalışma yapan Zekeriya M. (39) ve Adem K. toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Göçükten yaralı çıkartılan Adem K. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekeriya M'ye de kısa süre sonra ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen işçinin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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