Tekirdağ Hastanesi 'Anne Dostu' Unvanını Yeniledi - Son Dakika
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Tekirdağ Hastanesi 'Anne Dostu' Unvanını Yeniledi

05.07.2026 11:02
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İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, 'Anne Dostu Hastane' unvanını başarıyla korudu.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" unvanını Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda yüksek başarı puanıyla yeniden tescilledi.

Hastaneden yapılan açıklamada, gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerinde anne ve bebek sağlığını önceleyen, kanıta dayalı, güvenli ve saygılı doğum hizmeti anlayışının bakanlık değerlendirmesiyle bir kez daha onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, kapsamlı değerlendirme sonucunda hastanenin mevcut "Anne Dostu Hastane" unvanını, belirlenen kriterleri yüksek başarıyla karşılayarak korumaya hak kazandığı ifade edildi.

Hastanede gebelerin mahremiyetine ve doğum tercihlerine saygı gösterildiği, doğum sürecinde anne adaylarının yanında refakatçi bulundurmasına imkan sağlandığı, tıbbi gereklilik bulunmadıkça normal doğumun teşvik edildiği ve anne sütü ile emzirme danışmanlığı hizmetlerinin etkin şekilde sunulduğu aktarıldı.

Ayrıca anne ve bebek için güvenli, konforlu ve hijyenik doğum ortamı oluşturularak ulusal standartlara uygun nitelikli sağlık hizmeti verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Hastanesi 'Anne Dostu' Unvanını Yeniledi - Son Dakika

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