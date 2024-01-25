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Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İŞKUR Müdürlüğü tarafından 2023 yılı faaliyetleri ve çalışmaları hakkında sunum yapıldı. Ayrıca, İŞKUR tarafından hazırlanan 2023 yılı işgücü piyasası raporu ve 2024 yıllık işgücü eğitim planı da görüşüldü. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Vatansever, katılımcılara Tekirdağ'da istihdamın bugünü ve geleceği hakkında bilgi verdi. Toplantıya, vali yardımcısı Asalet Karabulut ve il istihdam kurulu üyeleri de katıldı.

Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı
25.01.2024 - 09:49,
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Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, İl Müdürü Yaşar Esen, 2023 yılı faaliyet ve çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Sunumun ardından İŞKUR tarafından hazırlanan 2023 yılı işgücü piyasası raporu ve 2024 yıllık işgücü eğitim planı görüşüldü.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Vatansever, Tekirdağ'da istihdamın bugünü ve geleceği ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, vali yardımcısı Asalet Karabulut ve il istihdam kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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