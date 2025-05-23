Tekirdağ'ın Mavi Bayraklı Plaj Sayısı 10'a Çıktı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 8 olan Mavi Bayraklı plaj sayısını 10'a çıkardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Mavi Bayrak; temizlik, hijyen, güven, kalite, konfor, engelsiz hizmet ve güveni ifade eder. Mavi Bayrak bir kalite belgesidir, bir çevre ödülüdür, bir başarıdır. Su kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve güvenlik konularında 33 kriteri başarıyla yerine getirerek Mavi Bayrak almaya hak kazandık" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayraklı Süleyman Altınok, Şarköy Sosyal Tesisler Önü, Atatürk Parkı, Marmara 5 Evleri Önü, 1 No'lu Belediye, 2 No'lu Belediye, 23 Nisan Kafe Önü ve Mürefte halk plajlarına, Kumbağ Cumhuriyet ile Altınova halk plajlarına da Mavi Bayrak kazandırarak Mavi Bayraklı plaj sayısını 10'a yükseltti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Turizm Yatırımcıları Derneği, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Marina İşletme ve Yatırımcıları Derneği, TÜRÇEV ve üniversite temsilcilerinden oluşan ulusal jürinin denetimleri sonrasında 33 kriterin başarıyla sağlanmasıyla, Kumbağ Cumhuriyet ve Altınova plajları, Mavi Bayraklı plaj statüsüne kavuştu.

Marmara Bölgesi için 15 Haziran-15 Eylül dönemini kapsayan yüzme sezonunda, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre bilinçlendirme eğitimi ve can güvenliğine ilişkin sertifika şartlarının sağlandığı Mavi Bayraklı halk plajlarında; plaj ve yosun temizliği, atık yönetimi, duş, lavabo, cankurtaran hizmetleri vatandaşlara kesintisiz olarak sunuluyor.

"Her daim mavi bayrak standartlarını korumaya devam edeceğiz"

Mavi Bayraklı plajların yaz turizmi için son derece önemli olduğunun altını çizen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, şunları kaydetti:

"Marmara'nın incisi olan Tekirdağ'ımızda Mavi Bayraklı plaj sayımızı 10'a çıkarmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Mavi Bayrak; temizlik, hijyen, güven, kalite, konfor, engelsiz hizmet ve güveni ifade eder. Mavi Bayrak bir kalite belgesidir, bir çevre ödülüdür, bir başarıdır. Su kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve güvenlik konularında 33 kriteri başarıyla yerine getirerek Mavi Bayrak almaya hak kazandık. Marmara Denizi iç deniz olması nedeniyle kendini temizlemesi açık denizlere göre çok daha zor. Son günlerde Marmara kıyılarında yaşanan müsilaja rağmen Tekirdağ sahillerindeki Mavi Bayraklı plaj sayımızı korumaktan öteye gidip sayımızın artması bizim için son derece gurur verici. Bu bağlamda belirtmek isterim ki Marmara Denizi'nde Mavi Bayrak almak çok daha zor. Ancak Mavi Bayrak sayımızı 10'a çıkartarak Marmara Denizi'nde Mavi Bayrak birinciliğimizi Balıkesir ile paylaşmış olduk. Sadece denizlerimizin temizliği ile değil, plaj ve yosun temizliği, atık yönetimi, duş, lavabo, cankurtaran hizmetlerimizi de sunarak standartlarımızı yükseltiyoruz. Özel gereksinimli vatandaşlarımızı da unutmadık ve plajlarımızda gerekli düzenlemeleri yaptık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşan yaz aylarında yüksek kalite standartlarımızla hem Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlarımız hem de dışarıdan gelecek olan misafirlerimiz için en güzel şekilde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Halkımızın temiz, güvenli ve erişilebilir plajlarda sevdikleriyle vakit geçirebilmesi için tüm ekibimizle imkanlarımızı seferber ederek her daim mavi bayrak standartlarını korumaya devam edeceğiz."