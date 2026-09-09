Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2 gün denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm plajlarda denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9-10 Eylül'de Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı vurgulandı.