Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2 gün denize girmek yasaklandı
Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm plajlarda denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.
Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm plajlarda denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.
Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9-10 Eylül'de Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı vurgulandı.
Kaynak: AA
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