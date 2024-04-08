Tekirdağ-İstanbul kara yolunda Ramazan Bayramı tatili için yoğunluk oluştu - Son Dakika
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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda Ramazan Bayramı tatili için yoğunluk oluştu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda Ramazan Bayramı tatili için yoğunluk oluştu

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk yaşanıyor. Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde tatilcilerin sebep olduğu akıcı yoğunluk oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor ve sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor. Kara yolundaki yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor.

08.04.2024 17:33  Güncelleme: 17:36
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Tekirdağ- İstanbul kara yolunda Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ-İstanbul kara yolunda Ramazan Bayramı tatili için yoğunluk oluştu - Son Dakika

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