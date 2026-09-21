Tekirdağ Kapaklı\'da eşini öldüren Mehmet Ünlü adliyeye sevk edilirken polis yardımcı oldu

Tekirdağ Kapaklı'da eşini öldüren Mehmet Ünlü adliyeye sevk edilirken polis yardımcı olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Kapaklı'da tartıştığı eşini öldürüp sabaha kadar başında bekleyen Mehmet Ünlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 çocuk ve 24 torun sahibi Ünlü, bastonla yürümekte zorlanınca polisler yardımcı oldu; gazetecilerin sorusunu yanıtsız bıraktı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekleyen Mehmet Ünlü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. 6 çocuk, 24 torun sahibi Mehmet Ünlü, adliyeye sevk edildi. Bastonla yürümekte zorlanan Ünlü'ye, görevli polisler yardımcı oldu. Ünlü, gazetecilerin, "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusunu yanıtsız bırakıp, adliye binasına girdi.
Onur KAYA/TEKİRDAĞ,
Kaynak: DHA
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