Tekirdağ Kapaklı\'da eşini öldüren Mehmet Ünlü adliyeye sevk edilirken polis yardımcı oldu

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekleyen Mehmet Ünlü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. 6 çocuk, 24 torun sahibi Mehmet Ünlü, adliyeye sevk edildi. Bastonla yürümekte zorlanan Ünlü'ye, görevli polisler yardımcı oldu. Ünlü, gazetecilerin, "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusunu yanıtsız bırakıp, adliye binasına girdi.

Onur KAYA/TEKİRDAĞ,