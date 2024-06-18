Tekirdağ Malkara'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 15 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ Malkara'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 15 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, E.S. idaresindeki bir otomobil ile A.C. tarafından kullanılan bir yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, sürücüler E.S. ve A.C. ile minibüste bulunan 2'si çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralılar, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

18.06.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 15 kişi yaralandı.

E.S. idaresindeki 59 EA 868 plakalı otomobil, Hereke Mahallesi'nde, A.C'nin kullandığı 59 RP 024 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler E.S ve A.C. ile minibüste yolcu olarak bulunan 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.

Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Tekirdağ, Malkara, Çocuk, Acil Durum, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Malkara'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 15 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:28 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın
13:13 Tuzla’da yangın Alevlerin sardığı fabrikada patlama sesleri duyuldu Tuzla'da yangın! Alevlerin sardığı fabrikada patlama sesleri duyuldu
12:13 Adalar’da “Azmanbüs“ eylemi hız kesmiyor İmamoğlu’na “İnadından vazgeç“ çağrısı yaptılar Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar
11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
11:04 Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı
14:26 Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund’da taraftara üçlü çektirdi Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
13:54 Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi
12:19 Komşuda yangın faciası Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Komşuda yangın faciası! Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
11:54 Husumetlilerinin evini böyle bastılar Genç adam kanlar içinde kaldı Husumetlilerinin evini böyle bastılar! Genç adam kanlar içinde kaldı
11:48 Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak
11:44 Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga! Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor
11:16 Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
10:57 Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 14:49:05. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Malkara'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 15 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement