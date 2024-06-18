Tekirdağ Malkara'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 15 Kişi Yaralandı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 15 kişi yaralandı.

E.S. idaresindeki 59 EA 868 plakalı otomobil, Hereke Mahallesi'nde, A.C'nin kullandığı 59 RP 024 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler E.S ve A.C. ile minibüste yolcu olarak bulunan 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.

Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.