Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü 2024-2025 eğitim öğretim yılı için mesaj yayımladı

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Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, 2024-2025 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeniyol, mesajında, yeni eğitim öğretim yılının okul idarecileri ile öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Yeni dönemin heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirten Yeniyol, eğitim kurumlarının yaz tatilini hazırlık dönemi olarak değerlendirdiğini belirtti.

Çağın gerektirdiği evrensel öğrenme metotlarına hakim olma hedefiyle bu yıl "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin uygulanacağını aktaran Yeniyol, şunları kaydetti:

???????"Bu eğitim ve öğretim yılında, zamanın ruhunu yakalayan bir anlayış ile çocuklarımızın 21. yüzyılın gerektirdiği zihinsel, sosyal, duygusal ve dijital becerilere sahip bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla öğretmen eğitimlerimiz gerçekleştirilmiştir. Yarınlarımızın umudu, göz aydınlığımız çocuklarımızı vatanını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak en iyi şekilde yetiştirmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle eğitimde kalitenin artırması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri ile donatılmasının hedeflendiğini aktaran Yeniyol, modelle birlikte teknolojinin eğitimle entegrasyonu, eğitim materyallerinin çeşitlenmesi ve öğretmenlerin sürekli gelişiminin sağlanacağını kaydetti.