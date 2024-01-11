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Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Ulusan, farklı kategorilerde sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek seçimlerini yaptı ve fotoğrafların hepsinin anlamlı ve etkileyici olduğunu belirtti.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
11.01.2024 - 10:25,
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Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Ulusan, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Ulusan, " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğraflarını seçen Ulusan, "Spor" kategorisinde ise David Alvaro'nun "Gazze'ye destek" adlı fotoğrafına oy verdi.

Ulusan, fotoğrafların hepsinin çok anlamlı ve etkileyici olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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Tekirdağ, Türkiye, Deprem, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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