 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Tarih Bölümü Konuşmaları düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Tarih Bölümü Konuşmaları düzenlendi

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen programda, Balkanlar'ın Türkler için önemi anlatıldı. Konferansa akademik ile öğrencilerin yanı sıra üniversite yöneticileri ve dernek başkanları da katıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi\'nde Tarih Bölümü Konuşmaları düzenlendi
27.12.2023 - 17:07,
Abone Ol

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Tarih Bölümü Konuşmaları" programı düzenlendi.

NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan NKÜ Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Demirhan, Balkanlar'ın Türkler için önemini anlattı.

19. yüzyıldan sonra başlayan azınlık isyanları ve Osmanlı-Rus Savaşları'na değinen Demirhan, Türk milletinin acı, gözyaşı, ızdırap ve zorunlu göç yaşadığını belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Cem Düzen'in yönlendiriciliğini yürüttüğü oturumda, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Şahin de konuşma yaptı.

Konferansa, NKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ve Prof. Dr. Murat Taşan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Başkanı Hüseyin Bayol, akademik ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Balkanlar, Konferans, Tekirdağ, Edebiyat, Göçmenler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Tarih Bölümü Konuşmaları düzenlendi - Son Dakika


18:03
Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55
Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir
17:44
Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38
Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24
Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55
ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü

Son Dakika
18:03 Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55 Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24 Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55 ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 18:20:34. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Tarih Bölümü Konuşmaları düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement