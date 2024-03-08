Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Hava Kirliliğini Etkileyen Coğrafi Faktörler Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Hava Kirliliğini Etkileyen Coğrafi Faktörler Konferansı Düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Hava Kirliliğini Etkileyen Coğrafi Faktörler Konferansı Düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, hava kirliliğinin insan sağlığını olumsuz etkilediği vurgulandı. Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, kış aylarında soba ve kaloriferlerin yakılmasının hava kirliliğini artırdığını belirtti. Eroğlu, hava kirliliğinin solunum yolu enfeksiyonu, kalp rahatsızlığı ve kanser gibi ciddi hastalıklara yol açtığını ifade etti. Konferansta ayrıca, doğal ve beşeri faktörlerin hava kirliliğine neden olduğu ve hava kirliliğinin azaltılması için daha fazla çalışma yapılması gerektiği vurgulandı.

08.03.2024 13:08
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Hava Kirliliğini Etkileyen Coğrafi Faktörler" konferansı düzenlendi.

Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, hava kirliliğinin insan sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Kentlerde kışın hava kirliliğinin arttığını ifade eden Eroğlu, "Kışın soba ve kaloriferlerin yakılmaya başlaması hava kirliliğinin artmasına neden oluyor. Kirli gazlar emisyon miktarı artıyor. Ülkemizde 5 aylık bir dönemde soba ve kaloriferlerin yakılması devam ediyor. Bu yakmalar devam ettikçe atmosfere salınan gazların miktarı artmakta." dedi.

Eroğlu, herkesin çevreye, doğaya karşı duyarlı olması gerektiğini aktararak, daha temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Dünyada en önemli çevre sorunlarından birisinin hava kirliliği olduğunu belirten Eroğlu, "Sanayileşmenin yoğun olduğu, hızlı kentleşmenin olduğu yerlerde pek çok çevre sorunu ortaya çıkıyor. Toprak kirliliği, çevre kirliliği, çarpık kentleşme, toprağı yanlış kullanma sorunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Kirli hava insan sağlığında çok ciddi zararlara yol açıyor. Solunum yolu enfeksiyonu olmak üzere, kalp rahatsızlığı, kanser gibi hastalıklara yol açıyor. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de her yıl yaklaşık 45 bin önlenebilir erken ölümün neden hava kirliliğiymiş. Son yıllar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu konuda hassas davranıyor. 81 ilde hava kirliliği ölçüm istasyonları kuruldu. Bu verile anlık değerlendiriyor" diye konuştu.

Eroğlu, doğal ve beşeri faktörlerin hava kirliliğine neden olduğunu dile getirerek, hava kirliliğinin azaltılması için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Yüksek lisans öğrencisi Tuğçe Tepe de "Süleymanpaşa'da Kuraklık" konulu sunum yaptı.

Kaynak: AA

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