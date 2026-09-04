Tekirdağ NKÜ, MEB'in eğitim yapılarını afetlere karşı inceleyecek

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) 81 ildeki eğitim yapılarının afetlere karşı güvenliğini artırmak amacıyla imzalanan protokol kapsamında, akademik ve teknik kapasitesiyle çalışmalara katkı sağlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 ildeki eğitim yapılarının afetlere karşı güvenliğini artırmak amacıyla 15 üniversiteyle iş birliği protokolü Ankara'da imzaladı.

Törende, üniversiteyi Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin ile Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bal temsil etti.

MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki çalışma kapsamında, okul binaları ile yurt, pansiyon, spor salonu, atölye ve diğer eğitim yapılarının afet riskleri değerlendirilecek.

Tekirdağ NKÜ, Prof. Dr. Sadettin Ökten Deprem Mühendisliği ve Yapı Teknolojileri Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin akademik ve teknik kapasitesiyle çalışmalara katkı sağlayacak.

Protokolle binaların yapısal güvenliklerinin incelenmesi, risklerin belirlenmesi ve güçlendirme veya yenileme ihtiyaçlarının bilimsel veriler doğrultusunda ortaya konulması amaçlanıyor.