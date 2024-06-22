Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Tekirdağ sahillerindeki Kurban Bayramı tatili yoğunluğu, tatilin sona ermesine 2 gün kalmasına rağmen devam ediyor. Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek amacıyla tatil beldelerine akın eden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen devam ediyor. Tatil boyunca turizm sektöründe hareketlilik yaşanırken, yerel esnaf da bu yoğunluktan memnun kaldı. Tatilciler, tatil beldelerinden dönmeden önce son günlerin tadını çıkararak geri dönüş hazırlıklarına başladı.

22.06.2024 16:04
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Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ sahillerindeki Kurban Bayramı tatili yoğunluğu, tatilin sona ermesine 2 gün kalmasına rağmen devam ediyor.

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek amacıyla tatil beldelerine akın eden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen devam ediyor. Tekirdağ içinden ve dışından gelenler, Kumbağ Mahallesi'ndeki plajlara adeta akın ederek, denizin ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.

Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk drone kamerasına yansıdı. Bazı vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte denize girip yüzmenin keyfini yaşarken, diğerleri ise plajlardaki şezlonglara uzanarak güneşin ve güzel havanın tadını çıkardı. Kimileri ise deniz kenarında yürüyüş yaparak ya da sahil boyunca kurulan kafelerde oturarak vakit geçirdi. Özellikle çocuklu aileler, sahilde oyun oynayan çocuklarının mutluluğunu izleyerek huzur buldu.

Pazar günü itibariyle sona erecek olan Kurban Bayramı tatilinin ardından sahillerde yaşanan bu yoğunluğun normale dönmesi bekleniyor. Tatilin bitişiyle birlikte plajlarda sakinliğin hakim olacağı, işletmelerin ve yerel halkın da bu dönemde dinlenme fırsatı bulacağı tahmin ediliyor.

Tatil boyunca turizm sektöründe hareketlilik yaşanırken, yerel esnaf da bu yoğunluktan memnun kaldı. Tatilciler, tatil beldelerinden dönmeden önce son günlerin tadını çıkararak geri dönüş hazırlıklarına başladı.

Kaynak: İHA

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