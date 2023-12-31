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Tekirdağ'da Vali Vekili Kaan Peker, yılbaşında görev yapan jandarma, polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini ziyaret etti - Son Dakika
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Tekirdağ'da Vali Vekili Kaan Peker, yılbaşında görev yapan jandarma, polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini ziyaret etti

Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, yılbaşı gecesi görev yapan jandarma, polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Peker, tüm tedbirlerin alındığını ve 3 bin 489 personelin görev yaptığını belirtti. Ayrıca, 2024 yılının rahat ve huzur içinde geçmesi için emniyet, jandarma, sağlık güvenlik ve itfaiye teşkilatlarının tüm tedbirleri aldığını dile getirdi.

31.12.2023 - 20:23,
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TEKİRDAĞ'da Vali Vekili Kaan Peker, yılbaşında görev yapan jandarma, polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi personellerin ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Peker, yılbaşı gecesi için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, 3 bin 489 personelin görev yaptığını söyledi.

Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, yılbaşı gecesi görev yapan emniyet, jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Uygulama noktalarında vatandaşların da yeni yıllarını kutlayan Peker, Yeni yılın heyecanını, beklentilerini ve umutlarını taşıyoruz. 2023 yılında sevinçli günlerimiz de oldu ancak hepimizin bildiği üzere millet olarak acı yaşadığımız günlerimizde oldu. Her şeyden önce Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıldönümünü bu yıl içerisinde idrak ettik. Bunun sevincini, heyecanını ve mutluluğunu yaşarken diğer taraftan asrın felaketi diye nitelendirilen Maraş ve Hatay depremlerini yaşadık. Çok ciddi kayıplarımız oldu. Bunun yanı sıra gerek sınırlarımız içerisinde gerekse sınır ötesinde yürütülen güvenlik harekatlarında şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Bu vesile ile, ben deprem dolayısıyla hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza, güvenlik operasyonlarında yaşamlarını bu vatanın selameti, bekası için veren şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık diliyorum dedi.

Tekirdağlıların 2024 yılını rahat ve huzur içerisinde karşılayabilmesi için emniyet, jandarma, sağlık güvenlik, sağlık müdürlüğü, itfaiye teşkilatlarının tüm tedbirleri aldığını belirten Peker, 3 bin 489 civarı arkadaşımız fedakarca mesailerini yerine getiriyorlar. Bu vesile ile, Türkiye Yüzyılı olarak karşıladığımız 2024 yılının başarılarla dolu geçmesini diliyorum, Tekirdağlı hemşehrilerimizin ve bütün milletimizin 2024 yılını sağlık, huzur ve başarıyla geçirmesini diliyorum dedi. (DHA)

Tekirdağ\'da Vali Vekili Kaan Peker, yılbaşında görev yapan jandarma, polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini ziyaret etti
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Vali Vekili Kaan Peker, yılbaşında görev yapan jandarma, polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Vali Vekili Kaan Peker, yılbaşında görev yapan jandarma, polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini ziyaret etti - Son Dakika
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