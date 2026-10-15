Tekirdağ Vali Yardımcısı Çek, İl Sağlık Müdürlüğünde hizmet süreçlerini değerlendirdi

Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek, kamu kurumlarına yönelik denetimler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette müdürlük personelinden yürütülen iş ve işlemler hakkında bilgi alan Çek, devam eden çalışmalar ile hizmet süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, ziyaretinden dolayı Çek'e teşekkür etti.

Çorlu'da MBRD Alt Çalışma Grubu Toplantısı düzenlendi

Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri İş Birliği Protokolü kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri (MBRD) Alt Çalışma Grubu Toplantısı, Çorlu İŞKUR Hizmet Merkezi'nde yapıldı.

Çorlu İŞKUR Hizmet Merkezi Şube Müdürü Aslıhan Moğulkoç başkanlığında düzenlenen toplantıya, Çorlu ve Ergene ilçe milli eğitim müdürlükleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Gamze Aygün tarafından kurumun faaliyetlerine ilişkin sunum yapıldı.

Sunumun ardından, protokol kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.