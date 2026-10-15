Tekirdağ Vali Yardımcısı Çek, İl Sağlık Müdürlüğünde hizmet süreçlerini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Vali Yardımcısı Çek, İl Sağlık Müdürlüğünde hizmet süreçlerini değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Vali Yardımcısı Çek, İl Sağlık Müdürlüğünde hizmet süreçlerini değerlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek iş ve işlemler hakkında bilgi aldı, hizmet süreçlerini değerlendirdi. Çorlu İŞKUR Hizmet Merkezi'nde düzenlenen MBRD Alt Çalışma Grubu Toplantısı'nda 2026-2027 eğitim yılı çalışmaları görüşüldü.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek, kamu kurumlarına yönelik denetimler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette müdürlük personelinden yürütülen iş ve işlemler hakkında bilgi alan Çek, devam eden çalışmalar ile hizmet süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, ziyaretinden dolayı Çek'e teşekkür etti.

Çorlu'da MBRD Alt Çalışma Grubu Toplantısı düzenlendi

Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri İş Birliği Protokolü kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri (MBRD) Alt Çalışma Grubu Toplantısı, Çorlu İŞKUR Hizmet Merkezi'nde yapıldı.

Çorlu İŞKUR Hizmet Merkezi Şube Müdürü Aslıhan Moğulkoç başkanlığında düzenlenen toplantıya, Çorlu ve Ergene ilçe milli eğitim müdürlükleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Gamze Aygün tarafından kurumun faaliyetlerine ilişkin sunum yapıldı.

Sunumun ardından, protokol kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
TekirdağSağlıkGüncelİŞKURÇorluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
09:58
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 11:10:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Tekirdağ Vali Yardımcısı Çek, İl Sağlık Müdürlüğünde hizmet süreçlerini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei