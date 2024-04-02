Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Namık Kemal Üniversitesi öğrencileriyle iftar yaptı.

Denizlili Girişimci Fındık Kabuğundan Nargile Kömürü Üretiyor

Denizli'de bulunan bir girişimci, Hindistan cevizi kabuğundan yapılan nargile kömürüne alternatif olarak fındık kabuğundan kömür üretmeye başladı. Bülent Öztürk adlı girişimci, fındık kabuğu ve çeşitli meyve çekirdekleriyle yaptığı denemeler sonucunda en yakın ürünü elde etti ve ihracat yapmaya başladı. Öztürk, fındık kabuğundan yapılan nargile kömürünü restoranlara, köftecilere, balıkçılara ve kokoreççilere satmaktadır.