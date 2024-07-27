Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, NKÜ Veteriner Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, NKÜ Veteriner Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezini Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti. Vali Soytürk, merkezi gezerek planlanan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Hayvan hastanesinin kente, öğrencilere, hayvanseverlere ve hayvan yetiştiricilerine hayırlı olmasını temenni etti. Merkez, Akademik Hayvan Hastanesi olarak hizmet verecek ve hayvancılık yapan vatandaşlara tıbbi destek sunacak.

27.07.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veteriner Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti.

NKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Merkez Müdürü Doç. Dr. Halef Doğan tarafından karşılanan Vali Soytürk, merkezi gezerek planlanan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Soytürk, yakın zamanda hizmete girmesi planlanan hayvan hastanesinin kente, öğrencilere, hayvanseverlere ve hayvan yetiştiricilerine hayırlı olmasını temenni etti.

Köseilyas Mahallesi'nde, eğitim-idare binası ve hayvan hastanesi olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan, toplamda 6 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip merkezin "Akademik Hayvan Hastanesi" olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Hayvancılık yapan vatandaşlara tıbbi destek sunacak merkezde, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, hayvan hastalıkları ile ilgili bilimsel proje ve çalışmalar yürütülecek.

Ziyarette Soytürk'e Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak da eşlik etti.

Kaynak: AA

14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:48 Bursa’da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü Bursa'da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
09:58 Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü! Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 15:21:52. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, NKÜ Veteriner Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement