Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Soytürk, mesajında basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda atılan önemli bir adımdan bahsetti. Haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olarak kabul edilen 24 Temmuz'un 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlandığını belirten Soytürk, basının toplum adına kamu hizmetlerini denetlemede büyük bir güce sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, basının halkın düşüncelerini ifade etme imkanı sağladığını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın, Milletin müşterek sesidir' sözünü hatırlattı. Soytürk, mesajında yerel gazete, radyo, internet haber siteleri ve haber ajansları temsilcileri olmak üzere tüm basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladığını ve başarılar dilediğini belirtti.

24.07.2024 13:11
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atıldığını belirtti.

Haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olarak nitelendirilen 24 Temmuz'un "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

"Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahiptir. Halkımızın düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Halkımız, basın yoluyla sıkıntılarını, taleplerini, toplumsal olaylara tepkilerini ifade etme imkanı bulur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Basın, Milletin müşterek sesidir.' Bu vesileyle, ilimizde faaliyette bulunan, özveriyle görev yapan yerel gazete, radyo, internet haber siteleri, haber ajansları temsilcileri olmak üzere bütün basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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