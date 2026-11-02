Tekirdağ Valisi Soytürk, yeni İl Göç İdaresi ve GAMER müdürlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Soytürk, yeni İl Göç İdaresi ve GAMER müdürlerini ziyaret etti

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Göç İdaresi, GAMER ve İl Müftülüğünü ziyaret etti. Soytürk, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanan Volkan İman ile GAMER Müdürlüğüne atanan Ömer Gümüş'e başarı diledi; İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'ten din hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürlüğü ve İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Vali Soytürk, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanan Volkan İman ile GAMER Müdürlüğüne atanan Ömer Gümüş'ü ziyaret ederek bir süre görüştü.

Daha önce İl Göç İdaresi Müdürü olarak görev yapan Gümüş'ün GAMER Müdürlüğüne atanmasının ardından İman, İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevine getirildi.

Soytürk, İman ve Gümüş'e yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi.

İl Müftülüğünü de ziyaret eden Soytürk, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç ile görüştü.

Soytürk, ziyarette müftülüğün din hizmetleri alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında Bilgiç'ten bilgi aldı.

Kaynak: AA
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