Tekirdağ ve Adıyaman Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokolle, iki şehir arasındaki dayanışma daha da güçlenirken, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Tekirdağ'ın Adıyaman'a desteği resmiyet kazandı.

Tekirdağ Büyükşehir ve Adıyaman Belediyeleri, imzalanan protokol ile kardeş şehir oldu. Protokol ile iki şehir arasında kültürel, sosyal ve teknik iş birliklerinin geliştirilmesi ve Adıyaman'daki yeniden inşa sürecine Tekirdağ'ın katkı sunması amaçlanıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, protokol töreninde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Adıyaman ziyaretinin anlamına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımızı ağırlıyoruz. 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşamış olan Adıyaman'ımızı ziyaret eden, acılarımızı paylaşan ve bundan sonra da hem Tekirdağ halkının hem de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını halkımız için seferber edeceğine inandığımız Başkanımızı burada görmekten mutluyuz. Onu sık sık burada görmek istiyoruz. Deprem sırasında ve sonrasında da Tekirdağ halkı Adıyaman'a büyük bir destek gönderdi. Bu dayanışmanın ve desteğin bundan sonra da devam etmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Dayanışmayla biz bu yaraları saracağız, dayanışmayla hayata yeniden tutunacağız."

Başkan Yüceer de Adıyaman'daki yıkımın boyutuna ve dayanışmanın gücüne, şu sözlerle dikkati çekti:

"Burada olmak bizim için çok kıymetli. Bütün Tekirdağlı hemşehrilerimizin sevgileri, selamları ve dayanışma duygularıyla buradayız. Bu protokol, var olan kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve sevgimizi ete kemiğe büründüren bir protokol olacak inşallah. Sokak sokak, mahalle mahalle dolaştık. Yıkımın, aradan iki yıl geçmiş olmasına rağmen, ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. Ama bizi umutlandıran şey, Adıyaman için canla başla çalışan bir başkanın ve üretken bir halkın varlığı."

Ramazan ayı ve Regaip Kandili dolayısıyla Adıyaman'da bulunmanın manevi anlamını da dile getiren Yüceer, "Allah bizlere bir daha bu acıları yaşatmasın. Ama bu acıları dayanışmayla, sevgiyle aşacağız. Her türlü engeli ancak birlikte olursak aşabiliriz. Biz de bu yüzden buradayız. Tüm Tekirdağ'dan sevgilerimizi, selamlarımızı Adıyaman'a iletiyoruz" dedi.