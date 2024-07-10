Tekirdağ ve İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

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Tekirdağ ve İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucu 5 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.