Tekke Dağı, Yamaç Paraşütü İçin Uçuş Tescili Belgesi Alacak - Son Dakika
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Tekke Dağı, Yamaç Paraşütü İçin Uçuş Tescili Belgesi Alacak

Tekke Dağı, Yamaç Paraşütü İçin Uçuş Tescili Belgesi Alacak

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bulunan 1450 rakımlı Tekke Dağı'nın yamaç paraşütü için 'Uçuş Tescili Belgesi' alması için inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda Tekke Dağı'nın yükseklik ve rüzgar bakımından Türkiye'nin sayılı yamaç paraşütü alanlarından biri olduğu belirlendi. Paraşütçülerin baraj kenarına yapılacak piste inmesi planlanırken, inişin ardından çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenecek. Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Tekke Dağı'nın Uçuş Tescil Belgesi almasının ardından eylülde paraşüt festivali düzenleyeceklerini açıkladı.

24.07.2024 12:29
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Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki 1450 rakımlı Tekke Dağı'nın yamaç paraşütünde "Uçuş Tescili Belgesi" alması için inceleme yapıldı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu As Başkanı Abdullah Kahraman ve yamaç paraşütü pilotu Ali Karınlıoğlu, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ile Tekke Dağı'nın zirvesinde inceleme yaptı.

Kızılırmak üzerine kurulu, yaklaşık 40 kilometre çapındaki Obruk Barajı manzarasına sahip Tekke Dağı'ndan atlayacak paraşütçülerin, baraj kenarına yapılacak piste inmesi planlanıyor.

Türkiye'nin ceviz üretiminin yüzde 8'inin sağlandığı Oğuzlar'da ceviz bahçeleri, çam ormanları ve Obruk Barajı manzarasında gökyüzünde süzülecek paraşütçüler için inişin ardından çeşitli sosyal aktiviteler de düzenlenecek.

Belediye Başkanı Cebeci, Tekke Dağı'nın Uçuş Tescil Belgesi almasının ardından eylülde paraşüt festivali düzenleyeceklerini söyledi.

Paraşüt sporunun ve festivalinin Çorum'a ve Oğuzlar'a değer katacağını ifade eden Cebeci, "Yayla turizminin önünü açıp yurt dışından ve yurt içinden gelecek ziyaretçiler ve sporcularla birlikte ilçemize katma değer katacaktır." dedi.

Türkiye Hava Federasyonu As Başkanı Kahraman ise Tekke Dağı'nın yamaç paraşütü için son derece elverişli olduğunu belirterek, "Yaptığımız teknik incelemeler sonucunda Tekke Dağı, yükseklik ve rüzgar bakımından Türkiye'nin sayılı yamaç paraşütü alanlarından biri olacaktır. Buraya tescil belgesi vereceğiz. İlçeye yurt içinden ve yurt dışından sporcuların geleceğini, uçuş festivallerine, yarışmalara ve uçuş eğitimine uygun bir yer olduğunu belirtmek isteriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekke Dağı, Yamaç Paraşütü İçin Uçuş Tescili Belgesi Alacak - Son Dakika

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