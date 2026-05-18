Tekkeköy\'de İş Kazası: 64 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde su kanalı çalışması sırasında kepçenin altında kalan Metin İdik'in (64) ölümüne ilişkin bilirkişi raporunda, operatör, birim sorumlusu ve iş güvenliği uzmanının ihmali olduğu belirtildi. İdik'in olaydan hemen önce belediye işçilerini evine davet edip, birlikte yemek yedikleri de öğrenildi.

Olay, 20 Aralık 2025'te saat 13.00 sıralarında, Kibarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında su kanalı açılması için çalışma yapan kepçe operatörü Serdar G., gelen araçlara yol verdi. Serdar G., araçlar geçtikten sonra kepçesini tekrar indirip çalışmaya devam etti. Yaklaşık 1 dakika sonra kamyon şoförü İ.M., bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp kepçe operatörünü durdurdu. Kepçeden inen Serdar G., Metin İdik'i yerde hareketsiz görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İdik, sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İdik'in, yol kenarındaki evde ikamet ettiği ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

'EVİNE YEMEĞE DAVET ETTİ'

Yürütülen soruşturmada, Serdar G., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinde, "Saat 12 gibi Metin İdik, bizi evine yemeğe davet etti. Yemekten sonra 13.00 gibi İ.M. ile tekrar çalışmaya gittik. İdik bizi 30 metre uzaktan izliyordu. 2 araç geldi. Araçların yoldan geçebilmesi için kepçeyi havaya kaldırdım. Sonra tekrar aşağıya indirip, su kanalı açmaya devam ettim. İ.M. bana işaret yaparak önümde birinin olduğunu söyledi. İdik'in yerde hareketsiz yattığımı gördüm. Olay tamamen kazaen gerçekleşti. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Serdar G., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Metin İdik'in otopsi raporunda kesin ölüm sebebinin, genel beden travmasına bağlı kemik kırıkları ile organ yaralanmalarından oluşan iç kanama sonucu meydana geldiği yazıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 'İHMAL' DETAYI

Olaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, "Belediye Başkanlığı tarafından sunulan cevap dilekçesinde işin 'plansız ve ani gelişen' bir mahiyette olduğu beyan edilmişse de; 6331 Sayılı Kanun kapsamında işin rutini veya planlı olup olmaması, işverenin risk değerlendirmesi yapma ve güvenli çalışma alanı oluşturma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Belediyenin ilgili biriminin risk analizi yapmadığı çalışma alanını tecrit etmediği sahada bir gözcü ile işaretçi bulundurmadığı ve olay yerini muhafaza etmediği tespitleri doğrultusunda; 6331 Sayılı Kanun'un 4, 5, 10 ve 11'inci maddelerine aykırı hareket ettiği değerlendirmeleri ile meydana gelen olayda, ilgili belediyenin Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın ihmalinin olduğu" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca raporda, operatör Serdar G.'nin, sahada 3'üncü kişilerin olduğunu bilmesine rağmen etrafını kontrol etmeden manevra yapması, birim sorumlusu M.G.'nin gözcü ve işaretçi bulundurmaması, İş Güvenliği Uzmanı A.C.'nin ise genel bir risk analizi ile yetinip, mobil ve yüksek riskli bu saha çalışmasına özgü riskleri tanımlamamış ve işverene yazılı bildirimde bulunmamış olması sebebiyle 'ihmalinin olduğu' yer aldı.

Soruşturma sürüyor.