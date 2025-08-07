Tekne Kazasında Kaptan Gözaltında

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan tekneye ilişkin bir kuru yük gemisinin kaptanı gözaltına alındı.

Yalova'dan özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan yat üreticisi Halit Yukay (43) kontrolündeki parçalanmış halde bulunan tekneye ilişkin bölgeden geçen ticari bir yük gemisinden yapılan ihbar üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tekneye çarptığı öne sürülen kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61) hakkında gözaltı kararı verildi.

Yalova'da gözaltına alınan C.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli kuru yük gemisi kaptanı, savcılıktaki ifadesinin ardından "taksirle ölüme sebebiyet verme" şüphesiyle hakimliğe sevk edildi.

Bu arada olayın ardından denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları da devam ediyor.

Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmış, Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti. Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.