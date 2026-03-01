Seydişehir Kardelen Anaokulu öğrencilerine "Tekne Orucu İftar Etkinliği" düzenlendi.

Etkinlik kapsamında anaokulu öğrencileri, yaşlarına uygun sürelerde tekne orucu tutarak sabır, paylaşma ve birlik duygularını deneyimledi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürleri de katıldı.

Okul idaresi ve öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik, iftarın ardından pamuk şekeri ve Osmanlı macunu ikramı ile devam etti.

Seydişehir'de su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı toplantısı yapıldı

Seydişehir Ziraat Odası Başkanlığı tarafından su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile mevcut su durumu hakkında toplantı düzenlendi.

Ziraat Odası Başkanı Ramazan Çınar, muhtarlar ve Ziraat Odası temsilcilerin katıldığı toplantıda, su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile mevcut su durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziraat Odası Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıda özellikle sulama faaliyetlerinde yaşanan sorunlar, çiftçilerin karşılaştığı güçlükler ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı.

Katılımcılar, kuraklık riskine karşı alınabilecek önlemler, su tasarrufunu artırmaya yönelik uygulamalar ve mevcut altyapının iyileştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonunda, ilgili kurumlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve su yönetimine yönelik çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.