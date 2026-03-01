Tekne Orucu İftar Etkinliği - Son Dakika
Tekne Orucu İftar Etkinliği
01.03.2026 15:23
Seydişehir Kardelen Anaokulu, öğrencileri için tekne orucu iftar etkinliği düzenledi.

Seydişehir Kardelen Anaokulu öğrencilerine "Tekne Orucu İftar Etkinliği" düzenlendi.

Etkinlik kapsamında anaokulu öğrencileri, yaşlarına uygun sürelerde tekne orucu tutarak sabır, paylaşma ve birlik duygularını deneyimledi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürleri de katıldı.

Okul idaresi ve öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik, iftarın ardından pamuk şekeri ve Osmanlı macunu ikramı ile devam etti.

Seydişehir'de su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı toplantısı yapıldı

Seydişehir Ziraat Odası Başkanlığı tarafından su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile mevcut su durumu hakkında toplantı düzenlendi.

Ziraat Odası Başkanı Ramazan Çınar, muhtarlar ve Ziraat Odası temsilcilerin katıldığı toplantıda, su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile mevcut su durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziraat Odası Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıda özellikle sulama faaliyetlerinde yaşanan sorunlar, çiftçilerin karşılaştığı güçlükler ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı.

Katılımcılar, kuraklık riskine karşı alınabilecek önlemler, su tasarrufunu artırmaya yönelik uygulamalar ve mevcut altyapının iyileştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonunda, ilgili kurumlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve su yönetimine yönelik çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

15:46
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:51
Neden sığınakta değildi Hamaney’in son kararı hayatına mal oldu
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:38
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
