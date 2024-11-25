Tekne Yangınında 71 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 71 yaşındaki kişi, teknede çıkan yangında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bostanlı Balıkçı Barınağı'ndaki bir teknede yangın çıktı.
Yangının büyümesinin ardından alevler bir tekneye daha sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın esnasında teknede bulunan Tamer Gazanfer'in (71) hayatını kaybettiği belirlendi.
Teknede yaşadığı öğrenilen Gazanfer'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Yangının, Gazanfer'in ısınmak için kullandığı tüplü sobadan çıktığı değerlendiriliyor.
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