Konya'da teknoloji ve inovasyon alanında gençleri buluşturan Teknoloji Festivali (TEKNO-SEL 2026) başladı.

Vali İbrahim Akın, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'ndaki festivalin açılışında, Konya'nın festivalle teknoloji alanında dünya ölçeğinde varlığını gösterdiğini söyledi.

TEKNO-SEL'in Milli Teknoloji Hamlesi'nde Konya'yı temsil eden çok önemli bir festival olduğunu anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Bu salonda yükselen ses, esasen göklerde süzülen Gökbey'in, dosta güven, düşmana korku salan İHA ve SiHA'larımızın, denizlerdeki gücümüz TCG Anadolu'nun ve istikbalimizin mührü olan KAAN'ın ayak sesleridir. Bizim yolumuz 'En iyisini biz yaparız.' diyenlerin yoludur. Selçuklu Belediyemiz, KOP Bölge Kalkınma İdaremiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İnnopark'ın sergilediği bu muazzam işbirliği aslında tam bir takım olma örneğidir. Bir makinenin dişlileri gibi birbirine kenetlenen kurumlarımız, şehrimizin teknoloji alanındaki bolluk bilincini ve üretim potansiyelini tüm Türkiye'ye kanıtlamaktadır."

"Yarışmalar sayesinde tatlı bir rekabete, güzel bir heyecana tanıklık edeceğiz"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya'nın İİT tarafından "2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti" ilan edildiğini hatırlatarak, bu ünvanın Konya'nın gençliğe verdiği değerin eğitimden bilime, kültürden teknolojiye uzanan vizyonunun göstergesi olduğunu vurguladı.

TEKNO-SEL'in 3 yıl önce büyük bir heyecan ve güçlü bir hedefle başladığına değinen Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada TEKNO-SEL, yarışmaların da ötesine geçen, içinde heyecanı, üretimi, eğitimi ve ilhamı barındıran gerçek bir festival kimliği kazanmış durumda. Buradaki gençlere baktığımda yarının mühendislerini, bilim insanlarını, yazılımcılarını, girişimcilerini ve hatta dünyaya yön verecek liderlerini görüyorum. Her birinin zihninde filizlenen fikirler belki bugün küçük bir proje olarak başlıyor ama yarın milyonların hayatını değiştirecek büyük projelere dönüşecek inşallah. İşte TEKNO-SEL tam olarak bunun için var."

Pekyatırmacı, TEKNO-SEL'in birinci aşaması olan robot yarışmalarına ortaokul ve liselerden 1761 öğrencinin 587 takım halinde katıldığını, 7 kategoride yapılacak yarışmaların 3 gün süreceğini söyledi.

Festivalin ikinci aşaması olan teknoloji yarışmalarının da 15 Mayıs'ta Selçuklu Kongre Merkezi'nde başlayacağını belirten Pekyatırmacı, 3 gün sürecek yarışlarda serbest ve özel kategorilerde ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinde 120 takım, kodlama kategorisinde ise ilkokul ve ortaokul seviyelerinde 355 öğrencinin yarışacağını dile getirdi.

Ayrıca Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Gazze Temalı Yapay Zeka Destekli Kısa Film Yarışması" düzenlendiğini vurgulayan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bu yarışmamızda da lise ve üniversite düzeyinde 10'ar film final aşamasında değerlendirmeye alınacak. Toplam 6 gün sürecek olan Teknoloji Festivali'mizde yarışmalar sayesinde tatlı bir rekabete, güzel bir heyecana tanıklık edeceğiz. Gösteriler, müzikaller, söyleşiler, dijital oyunlar ve atölye etkinlikleri sayesinde ise tüm katılımcılara teknoloji ve eğlence dolu bir festivali inşallah yaşatmış olacağız. Yarışmalarımız sonlandığında 17 Mayıs'ta Selçuklu Kongre Merkezi'nde yine hep birlikte ödül törenlerimizi gerçekleştireceğiz. 16 kategoride dereceye giren katılımcılara toplam 3 milyon 165 bin Türk lirası ödül takdim edeceğiz. Burada rakamların ötesinde aslında binlerce hayal, binlerce emek ve sayısız umut var. Her bir takımın arkasında, gecesini gündüzüne katan gençlerimiz, onları destekleyen öğretmenlerimiz ve ailelerimiz var. Ben inanıyorum ki burada ortaya konulacak her fikir, geliştirilecek her proje ve üretilecek her teknoloji Türkiye Yüzyılı hedeflerimize atılmış çok kıymetli bir adım olacak."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri yarışmaları başlattı.