TEKNOFEST 2025 Başvuruları Başladı - Son Dakika
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TEKNOFEST 2025 Başvuruları Başladı

TEKNOFEST 2025 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat'a kadar devam ediyor. 51 kategori var.

05.01.2025 14:47
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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2025 yılı teknoloji yarışmalarına başvurular başladı.

TEKNOFEST açıklamasına göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST, bu yıl İstanbul'da milyonlarca teknoloji meraklısını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle dikkati çeken ve Türkiye'nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST'in yarışmaları, 2025 yılında 51 ana kategori ve 117 alt kategoride gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2025 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat'a kadar devam edecek. TEKNOFEST'te 45 milyon lira ödül ve 75 milyon liradan fazla malzeme desteği sunulacak.

51 farklı kategoride teknoloji yarışması yapılacak

TEKNOFEST 2025'te, roket, model uydu, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, havacılıkta yapay zeka, engelsiz yaşam teknolojileri ve blokzincir yarışmaları gibi 51 farklı kategoride teknoloji yarışması yapılacak.

Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak "su altı roket yarışması", "insansız kara aracı yarışması", "uluslararası çocuk bilim yarışması" ile "TEKNOFEST mimari ve görsel tasarım yarışması" ilk kez başvuruya açıldı. Yarışmalar, İstanbul merkezli olarak Marmara Bölgesi'nin farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

2018'den bu yana inovasyonun ve geleceği şekillendiren fikirlerin merkezi olan TEKNOFEST, bugüne kadar yaklaşık 4 milyon başvuruya ev sahipliği yaptı.

TEKNOFEST 2025'te de ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvuru yapma fırsatı bulacak.

Kaynak: AA

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