TEKNOFEST 2026 Nükleer Enerji Yarışması'nda Finale Kalan 42 Takım İstanbul'da 15 Milyon Liralık Ödül İçin Yarışacak - Son Dakika
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TEKNOFEST 2026 Nükleer Enerji Yarışması'nda Finale Kalan 42 Takım İstanbul'da 15 Milyon Liralık Ödül İçin Yarışacak

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TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nda finale kalan 42 takım ve 293 yarışmacı, projelerini jüri önünde sunmak üzere İstanbul'da bir araya gelecek. Finaller, 1-4 Eylül 2026 tarihlerinde Küçükçekmece'deki TENMAK yerleşkesinde yapılacak. Yarışmada detay tasarım kategorisinde birinci olan okul takımının üniversitesine 15 milyon lira altyapı desteği verilirken, birinci takıma 1 milyon 250 bin lira ödül takdim edilecek.

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nda finale kalan 42 takım, Türkiye'nin nükleer teknoloji alanındaki geleceğine yönelik geliştirdikleri projelerle İstanbul'da yarışacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışmanın finalleri, 1-4 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Küçükçekmece'deki TENMAK yerleşkesinde yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen yarışma, gençlerin nükleer enerji alanındaki teknik bilgi ve mühendislik becerilerini uygulamaya dönüştürmelerini hedefliyor.

Nükleer teknolojilerin farklı alanlarında projeler geliştiriliyor

Yarışma kapsamında gençler, modüler reaktörlerden araştırma reaktörlerine, nükleer yakıt ve atık yönetiminden pasif güvenlik sistemlerine, enerji çevrimlerinden nükleer enstrümantasyon ve kontrol sistemlerine kadar geniş bir alanda projeler geliştiriyor.

Yarışmacılar, temel kategoride kavramsal ve detay tasarım çalışmalarıyla nükleer reaktör teknolojilerine yönelik mühendislik çözümleri üzerinde çalışırken, sistem geliştirme kategorilerinde nükleer teknolojilerin farklı bileşenlerine odaklanıyor.

Uygulama kategorisinde ise yazılım ve robotik sistemler geliştiriliyor. Yazılım alanında nötronik ve ısıl-hidrolik analizler, yakıt performansı, kaza sonrası atmosferik dağılım ve doz hesaplamaları gibi konularda simülasyon yazılımları ve modülleri hazırlanıyor.

Robotik sistemlerde ise tesis işletme, bakım-onarım, boru içi inceleme ve kaza sonrası müdahale gibi süreçlerde kullanılabilecek fiziksel prototiplerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

42 takım finale kaldı

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri, mezunlar ve özel sektör temsilcilerinden oluşan ekiplerin de başvurduğu yarışmaya, toplamda 193 takım ve 733 yarışmacı katıldı.

Değerlendirmelerin ardından 42 takım ve 293 yarışmacı final etabına katılmaya hak kazandı.

Final sürecinde takımlar projelerini jüri karşısında sunacak. Yazılım ve robotik kategorilerinde yarışmacılar, geliştirdikleri prototiplerin belirlenen teknik isterleri karşıladığını uygulamalı olarak gösterecek. Tasarım ve diğer rapor bazlı kategorilerde ise değerlendirmeler final sunumları üzerinden yapılacak.

Birincilik ödülü 1 milyon 250 bin liraya ulaşıyor

Yarışmada detay tasarım kategorisinde birinci olan okul takımının bağlı bulunduğu üniversiteye, laboratuvar ve altyapı kurulumu amacıyla 15 milyon lira özel teşvik desteği sağlanacak.

Aynı kategoride birinci olan takım 1 milyon 250 bin, ikinci takım 550 bin, üçüncü takım ise 400 bin lira ödül kazanacak.

Kavramsal tasarım kategorilerinde birincilik ödülü 550 bin lira olarak belirlenirken, lisans öğrencilerine yönelik özel ödül kapsamında 200 bin lira verilecek. Sistem geliştirme ve uygulama kategorilerinin her birinde ise birinci olan takımlar 450 bin lira ödülün sahibi olacak.

Yarışmayla, gençlerin nükleer enerji teknolojilerine ilgisini artırmak, yerli ve milli çözümlerin desteklenmesi ve Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda nükleer teknolojiler alanındaki yetkinliğini güçlendirmek amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST 2026 Nükleer Enerji Yarışması'nda Finale Kalan 42 Takım İstanbul'da 15 Milyon Liralık Ödül İçin Yarışacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKNOFEST 2026 Nükleer Enerji Yarışması'nda Finale Kalan 42 Takım İstanbul'da 15 Milyon Liralık Ödül İçin Yarışacak - Son Dakika
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