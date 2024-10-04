TEKNOFEST Adana'da HAVELSAN ile teknoloji şöleni

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HAVELSAN'ın TEKNOFEST Adana'ya özel oluşturduğu Tekno Kahramanlar isimli alanda, simülatörler, komuta kontrol sistemleri, kritik tesis güvenliği ve siber güvenlik gibi alanlarda animasyonlarla desteklenen birtakım senaryoları gerçekleştirme imkanı buluyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin paydaşları arasında yer alan HAVELSAN, aralarında Mühendis Çocuk, Tekno Kahramanlar, Paraşüt simülatörü gibi aktivitelerin yer aldığı her yaştan çocuk ve gence yönelik etkinlikleri TEKNOFEST Adana ziyaretçilerine sunuyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine, 2018'deki ilk TEKNOFEST'ten bu yana tüm TEKNOFEST'lerde gençlerle, vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, etkinlik kapsamındaki bazı yarışmaların da yürütücülüğünü yaptıklarını söyledi.

Bu yılki TEKNOFEST'te de Sürü İHA Yarışması'nın yürütücülüğünü üstlendiklerine değinen Nacar, "TEKNOFEST Adana'da simülatör deneyimimiz de var. Paraşütle serbest düşüş ve paraşüt açmayı, sanal simülatör vasıtasıyla yapıyorlar." dedi.

Nacar, stantlarında Tekno Kahramanlar isimli bir bölümün de yer aldığını aktararak, "Bu bölümde gençler, HAVELSAN'ın ana iş alanları olan simülatörler, komuta kontrol sistemleri, kritik tesis güvenliği ve siber güvenlik gibi alanlarda animasyonlarla desteklediğimiz birtakım senaryoları gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

"TEKNOFEST Adana'da kariyer planlamaları için gençlere destekler sağlıyoruz"

Stantta yer alan Mühendis Çocuk isimli alanda ise robotik kodlamayı öne çıkardıklarını anlatan Nacar, bu alanda çocukların, insansız kara aracı BARKAN'ın maketini kullanarak Mars'a giden yolu bulabilecekleri, oyunla karışık bir deneyimin gerçekleştirildiğini söyledi.

Nacar, HAVELSAN'ın bütün imkanlarını TEKNOFEST'e getirmek mümkün olmadığı için, sadece bu imkanlardan bir seçkiyi getirerek gençlerin yerinde deneyimleme yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinlik alanında insan kaynaklarından çalışanların olduğunu da vurgulayan Nacar, "TEKNOFEST Adana'da kariyer planlamaları için gençlere birtakım destekler sağlıyoruz. İlgi gösteren gençlerle, gruplarla, takımlarla da önümüzdeki yıllarda TEKNOFEST'lerde neler yapabileceğimizi konuşuyoruz." ifadesini kullandı.

"TEKNOFEST'in ana teması olan yapay zeka, HAVELSAN için de çok önemli bir konu "

Nacar, bu yıl TEKNOFEST'in ana teması olan yapay zekanın HAVELSAN için de çok önemli bir konu olduğunu belirterek, "HAVELSAN yıllardır yapay zeka konusunda çeşitli geliştirmeler yapıyor, ürünlerinde kullanıyor. Otonom sistemlerde, karar destek sistemlerinde, görüntü işlemede yapay zeka kullanıyoruz." dedi.

Üretken yapay zeka konusunda da MAIN isimli ürünü çıkardıklarına dikkati çeken Nacar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ürünü son kullanıcı olan herkesin kullanımına açmadık. Belli kurumlar kendi verilerini açıyorlar. Bu veriler üzerine bir takım sınıflandırmalar, veri analizleri, dijital yardımcı gibi kullanabilecekleri bir büyük dil işleme modeli gerçekleştiriyoruz. Büyük dil işlemenin yanı sıra büyük veri, büyük video ve büyük ses verileri işleme anlamında bu bütünü tamamlayacağız. Bu alanın önü açık. Müşteri sayısı arttıkça ve çeşitlendikçe bizim de kullanım senaryolarımız, donanıma bağlı olarak kullandığımız parametrelerimiz ve gelişen algoritmalarımızla bu alanda da inşallah iddialı bir noktaya geleceğiz."