TEKNOFEST Elektrikli Araç Yarışmaları Başlıyor

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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında yapılan Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için başvurular 1 Mart'a kadar devam edecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfından (T3 Vakfı) yapılan açıklamaya göre, alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayisinde kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan TEKNOFEST'in en dikkat çeken yarışmaları arasında yer alan Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması bu yıl da ilgi görüyor.

TEKNOFEST kapsamında, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" ve "Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" tasarımından teknik donanımına kadar gençler tarafından hazırlanan elektrikli araçların mücadelesine sahne olacak.

Elektrik ve hidrojen enerjisiyle çalışan araçlarla ilgili yerli üretimin artırılması, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, geleceğin teknolojileri olan batarya beslemeli araçlar konusunda Türkiye ve dünyada yoğun AR-GE çalışmaları yürütülürken, elektrikli araçların günlük yaşamımızdaki kullanımı daha da yaygınlaşıyor.

Tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, "elektromobil" (batarya elektrikli) ve "hidromobil" (hidrojen enerjili) olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri yarışmaya katılabiliyor.

Yarışma sonucunda iki kategoride dereceye giren gençlerden; birincilere 250 bin lira, ikincilere 200 bin lira, üçüncülere ise 150 bin lira ödül verilecek.

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na ise Türkiye ve yurt dışındaki lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler katılıyor.

Yarışma ile liseli gençler arasında alternatif ve temiz enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmak, öğrencilere teknik, mesleki ve takım çalışması deneyimi kazandırmak ve elektrikli araçların ülkemizde gelişimi için teknik destek ve insan kaynağı yetiştirmek amaçlanıyor.

Elektrik ve hidrojen enerjisiyle çalışan araçlarla ilgili yerli üretimin artırılması, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, katılımcıların alternatif enerjilerle ilgili araştırma imkanı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri ve deneyim kazanmalarının da hedeflendiği yarışmada birinci olan takıma 200 bin lira, ikinciye 150 bin lira, üçüncüye ise 120 bin lira ödül verilecek.