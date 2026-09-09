TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Mardin'de başladı - Son Dakika
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TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Mardin'de başladı

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Mardin\'de başladı
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- 12 Eylül'de sona erecek yarışmaya 30 finalist takımdan 410 genç katılıyor

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması Mardin'de başladı.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında ASELSAN yürütücülüğünde ve Valilik himayelerinde, Artuklu Fuar Alanı'nda 9-12 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyona 30 finalist takımdan 410 genç katıldı.

Yarın yapılacak yarışmaya katılacak takımlar ise araçların son hazırlığını yaptı.

Yarışma kapsamında düzenlenen açılış töreninde konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin'in yüzyıllardır köklü geçmişiyle eğitim ve medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu söyledi.

Geçmişten bugüne süregelen ilim yolculuğunda, medeniyetin en güçlü emaneti medreselerde asırlar önce yükselen ilim meşalesinin bugün TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması olarak geleceği aydınlattığını belirten Akkoyun, Türkiye'nin dört bir yanından şehre gelen gençleri ağırlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemine değinen Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu hamle, kendi geleceğine yön verebilen, kritik teknolojilerde başkasına muhtaç olmayan, bilgiyi ve bilimi değere dönüştürerek küresel dengeleri değiştiren 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealidir. Bu topraklarda yetişen her bir genç mucidimiz, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, kutlu tarihimizin ve geleceğimizin en büyük gurur kaynağı olacaktır. Ecdadımızdan devraldığımız mirası, teknolojiyle, bilimle, eğitimle ve üretimle daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Kendi yazılımını üreten, kendi yapay zekasını kodlayan ve kendi otonom sistemlerini yerli ve milli yazılımlarla hayata geçiren gençlerimiz, bu coğrafyada yüzyıllardır süren medeniyet yürüyüşümüzün en güçlü teminatıdır. Gençlerimiz, ürettikçe Türkiye büyüyecek, hayal ettikçe aziz milletimiz geleceğe emin adımlarla yürüyecektir. Milli Teknoloji Hamlesi, tam bağımsız Türkiye'nin en güçlü teminatı iken dünyaya mührümüzü vuracağımız, TEKNOFEST kuşağı, Türkiye Yüzyılı'nın kilit aktörü olmaya devam edecektir."

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, medeniyetlerin buluştuğu tarihi kentte geleceğin teknolojilerine yön verecek gençlerle aynı heyecanı ve gururu yaşadıklarını ifade etti.

Yarışmanın hayırlı olmasını dileyen Kılıç, "TEKNOFEST sadece bir teknoloji festivali değildir. TEKNOFEST, Türkiye'nin üreten, geliştiren, tasarlayan ve kendi teknolojisini ortaya koyan bir ülke olma iradesinin güçlü bir göstergesidir." dedi.

T3 Vakfı Mardin Sorumlusu Emine Eryağma Güven, gençlerin bilgilerini, emeklerini ve hayallerini Türkiye'nin geleceği ile buluşturduklarını söyledi.

"Güçlü ülkeler yalnızca teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren ve üreten ülkelerdir. Milli Teknoloji Hamlesi'nin??????? temelinde de bu anlayış vardır." diyen Güven, TEKNOFEST'in gençlere geleceği inşa etmeyi öğreten Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından??????? biri olduğunun altını çizdi.

ASELSAN Proje Yöneticisi Muhammet Hakan Horzum da geçen yıl yarışmanın ilkini Tekirdağ'da düzenlediklerini belirtti.

Yarışmanın yoğun ilgi gördüğünü anlatan Horzum, yarışmanın ikincisini T3 Vakfı ile yapmaya karar verdiklerini ve yarışmaya 30 farklı takımın katıldığını aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Akkoyun ve beraberindekiler, yarışmanın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu, gençlerle görüştü.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Finalist takımlar son hazırlıklarını yaptı

Yarışmaya Kocaeli'nden katılan takım kaptanı Volkan Efes Ateş, yarışmaya ASELSAN üretimi olan insansız kara aracı Aslan'dan esinlenerek tank yaptıklarını kaydetti.

Ateş, "Paletli bir sistem yaklaşık 450 kilo ağırlığında, 500 metre tork üretiyor. ASELSAN'ın??????? 'Aslan' aracından esinlenerek benzetmeye çalıştık ve yarışmaya da uygun olacağını düşündük. Tasarlarken çok zorlu süreçlerden geçtik ama hepsini aşarak bu aşamaya kadar geldik. Yarışma için iddialıyız inşallah." ifadelerini kullandı.

Tokat'tan katılan Necmettin Sait Öztürk, elektronik, mekanik, yazılım bileşenleriyle kendi tasarladıkları araçlarla??????? yarışmaya katılacaklarının altını çizerek, "Yaklaşık 500 civarı takımın başvurduğu organizasyonda son 30'a kaldık. Bu bizim için çok heyecan verici. Hedefimiz birinci olmak. İnşallah bu yönde tüm çabalarımızı yapacağız." diye konuştu.

İstanbul'dan katılan takımın kaptanı Ömer Demirel ise yarışma için özel bir araç tasarladıklarını belirtti.

Demirel, "Yarışmanın ardından araçlarını geliştirerek savunma sanayisinde ve arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmasına olanak sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Organizasyon 12 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Mardin'de başladı - Son Dakika

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