TEKNOFEST Mavi Vatan'da Bilim Sokağı Atölyeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEKNOFEST Mavi Vatan'da Bilim Sokağı Atölyeleri

TEKNOFEST Mavi Vatan\'da Bilim Sokağı Atölyeleri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'deki TEKNOFEST Mavi Vatan'da çocuklar, denizcilik temalı atölyelerde eğlenerek bilim öğreniyor.

Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da oluşturulan "Bilim Sokağı Atölyeleri"ne katılan çocuklar, uygulamalı etkinliklerle yeni bilgiler öğrenirken bilimle iç içe eğlenceli vakit geçiriyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak "TEKNOFEST Mavi Vatan"da T3 Vakfının Bilim Türkiye projesi kapsamında oluşturulan "Bilim Sokağı Atölyeleri"ne, 6-14 yaş grubundan çocuklar katılıyor.

Denizcilikle ilgili 6 atölyede ziyaretçilere, hem uygulamalı eğitim veriliyor hem de sualtı dünyasını inceleme fırsatı sunuluyor.

Katılımcılar, atölyelerdeki faaliyetlerde eğlenceli vakit geçirip yeni bilgiler öğreniyor.

"Bilim Sokağı Atölyelerine ilgi yüksek"

T3 Vakfı Eğitim ve AR-GE Koordinatörlüğü Uzmanı Kübra Sarı, AA muhabirine, Bilim Türkiye Projesi kapsamında Bilim Sokağı Atölyelerini kurduklarını söyledi.

Burada 6 bilim merkezinin Mavi Vatan konseptinde, denizcilikle ilgili atölyeler gerçekleştirdiğini ifade eden Sarı, "Bilim Sokağı Atölyelerine ilgi yüksek. Bunu görmek bizi mutlu ediyor. Katılımcılar buradan mutlu ayrılıyor." diye konuştu.

Sarı, Bilim Türkiye projesiyle 6-14 yaş arasındaki çocuklarda bilim farkındalığı oluşturmayı, onların teknolojiyle erken yaşta buluşmalarını hedeflediklerini dile getirerek, "Bütün atölyelerimiz Mavi Vatan'la ilişkili, bir atölyemizde periskop yaptırılıyor, bir atölyede atıksavar yapıp deniz nasıl temizleniyor, bunu öğreniyor çocuklar. Tasarımla ilgili atölyelerimiz var. Hama boncuklarıyla denizcilik sembollerini oluşturuyorlar. Halat nasıl bağlanır, denizcilik terimleriyle ilgili eğitim veriliyor." ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan 9 yaşındaki Mustafa Mete Canpolat da TEKNOFEST Mavi Vatan'ın Kocaeli'de düzenleneceğini öğrenince heyecanlandığını belirterek, annesine etkinliğe gitmek istediğini söylediğini kaydetti.

Erken saatte ailesiyle Gölcük'e geldiklerini anlatan Canpolat, "Burada atölyelere katıldım. Burada askerlerimizin yaptığı faaliyetleri gördüm. Çok mutluyum, güzel bilgiler edindim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mavi Vatan, Denizcilik, Teknofest, Teknoloji, Etkinlik, Kocaeli, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST Mavi Vatan'da Bilim Sokağı Atölyeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski ABD hemen harekete geçti Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti
Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin “11 yıl sonra kuduran vaka var“ Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! "11 yıl sonra kuduran vaka var"
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi Tek başına 9 maçı geride bıraktı Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı
Aynı kaderi paylaştılar Yan yana defnedildiler Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler
İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil
Günlerdir haber alınamıyordu Acı gerçek evine girince anlaşıldı Günlerdir haber alınamıyordu! Acı gerçek evine girince anlaşıldı

12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:13
Böcek’in ifadesi İmamoğlu’nu yaktı: “Adaylık borsası“ baz kayıtlarında
Böcek'in ifadesi İmamoğlu'nu yaktı: "Adaylık borsası" baz kayıtlarında
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:44
İstanbul’da yine deprem oldu
İstanbul'da yine deprem oldu
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
11:15
Türkiye’nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 13:00:05. #.0.3#
SON DAKİKA: TEKNOFEST Mavi Vatan'da Bilim Sokağı Atölyeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.