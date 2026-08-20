TEKNOFEST Mavi Vatan'da Denizcilik Atölyeleri - Son Dakika
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TEKNOFEST Mavi Vatan'da Denizcilik Atölyeleri

TEKNOFEST Mavi Vatan\'da Denizcilik Atölyeleri
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Kocaeli'de TEKNOFEST Mavi Vatan'da çocuklar denizcilik bilgisini eğlenceli atölyelerle öğreniyor.

Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da oluşturulan "T3 Vakfı Standı Atölyeleri"ne katılan çocuklar, uygulamalı etkinliklerle yeni bilgiler öğrenirken deniz araçları, deniz canlıları ve denizcilik alanları hakkında bilgi sahibi oluyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak TEKNOFEST Mavi Vatan'da T3 Vakfının Bilim Türkiye projesi kapsamında oluşturulan "T3 Vakfı Standı Atölyeleri"ne 6-14 yaş grubundan çocuklar katılıyor.

Denizcilikle ilgili atölyelerde "Mavi Vatan" temasıyla denizcilik, deniz canlıları, su roketi, yapay zekayla animasyon başlıklarında çeşitli aktiviteler yapılıyor.

Yeni teknolojiler konusunda bilgiler öğrenen çocuklar, bir yandan da denizlerin ülke için önemi ve denizcilik alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgileniyor.

"Çocukları denizler konusunda bilinçlendiriyoruz"

T3 Vakfı Eğitim ve AR-GE Koordinatörlüğü uzmanı Merve Koçoğlu, AA muhabirine, çocukları denizler konusunda bilinçlendirdiklerini söyledi.

T3 Vakfı olarak TEKNOFEST Mavi Vatan'da öğrenciler için atölye alanları kurduklarını dile getiren Koçoğlu, "T3 Vakfı standımızda şu anda 'Bilim Türkiye Projesi' kapsamında faaliyet gösteren 3 merkezimizin atölyeleri bulunuyor. Bilim Demirci, Bilim Uşak ve Bilim Arnavutköy'den gelen eğitmenlerimiz 6-14 yaş grubu öğrencilere yönelik etkinlikler gerçekleştiriyor. Bununla birlikte dene-yap atölyelerinde akıllı deniz feneri uygulaması geliştiriyorlar. Deniz fenerlerinin çalışma prensibini ve elektronik programlama sistemlerini öğreniyorlar. Su roketi atölyemiz var. Roketlerin çalışma prensiplerini ve arkalarındaki bilimsel kavramları öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.

Koçoğlu, yapay zeka araçlarını kullanarak çocuklara deniz araçları ve deniz canlılarıyla ilgili bilgiler öğrettiklerini anlatarak, "Çocukları bir yandan yeni teknolojiler, bir yandan da denizlerin ülkemiz için önemi ve denizcilik alanında yapılan çalışmalar hakkında bilinçlendirmek amacıyla bu tür etkinlikleri yürütüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST Mavi Vatan'da Denizcilik Atölyeleri - Son Dakika

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