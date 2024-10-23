Teknofest'te Türkiye Dördüncüsü Çifte Başarı

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Teknofest yarışmasında Türkiye dördüncüsü olan çifte başarı ödülü

İlçe Kaymakamı başarılı çifti makamında ağırladı

ERZURUM - Geçtiğimiz günlerde Adana'da düzenlenen Teknofest yarışmasında 4. olarak büyük bir başarı gösteren Tekman Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ömer Faruk Fatsa ve Gamzenur Fatsa çiftçi Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın tarafından kabul edildi.

Hazırladığı proje ile Erzurum'u temsil ederek ilçeye Türkiye dördüncüsü olarak dönen Fatsa çifti, adeta ilçenin gururu oldular,

İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, teknofest de başarı gösteren çifti makamında kabul ederek hem proje hakkında bilgi aldı, hem de öğretmenlere başarı ödülü verdi.

Kaymakam Taşkın "Değerli öğretmen arkadaşlarımız büyük bir başarı elde ettiler. Bu başarı tüm Tekman içindir. Emeklerine sağlık. Bizleri gururlandırdılar. Rabbim güçlerine güç katsın, inşallah daha iyi başarılar elde edecekler" diye konuştu.

Uzaktan kontrollü akıllı araç ısıtıcısı projesi

Tekman Halk Eğitim Merkezi Teknofest kapsamında Akıllı Ulaşım kategorisinde Üniversite üst düzey seviyede "Uzaktan kontrollü akıllı araç ısıtıcısı" projesi ile Türkiye dördüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.