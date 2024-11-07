Teknoloji Liderlerinden Trump'a Tebrikler - Son Dakika
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Teknoloji Liderlerinden Trump'a Tebrikler

Amazon, Meta, Google ve Apple CEO'ları, Trump'ı başkanlık zaferi nedeniyle tebrik etti.

07.11.2024 13:46
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Amazon, Meta, Google ve Apple'ın Üst Yöneticileri (CEO) başta olmak üzere iş ve teknoloji dünyasının birçok isminden, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'a tebrik mesajları geldi.

İş ve teknoloji dünyasının önde gelen liderleri, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'a sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları yayımladı.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, "Başkan Trump'ı kesin zaferinden dolayı tebrik ediyorum. Ülke olarak önümüzde büyük fırsatlar var. Sizinle ve yönetiminizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, "45'inci ve şimdi 47'nci Başkanımızı olağanüstü siyasi geri dönüşü ve mutlak zaferi dolayısıyla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Amazon'un CEO'su Andy Jassy, Trump'ı tebrik ederek, müşteriler, çalışanlar, halk ve ülke için önemli konularda Trump ve yönetimiyle çalışmayı dört gözle beklediklerini belirtti.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, "Trump ve yönetimiyle çalışmak için sabırsızlandıklarını" vurguladı.

Google'ın CEO'su Sundar Pichai, başkanlık seçimini kazanan Trump'ı tebrik etti. Pichai, "Amerikan yenilikçiliğinin altın çağındayız ve bunun avantajlarını herkese ulaştırabilmek için yönetiminizle birlikte çalışmaya hazırız." ifadesine yer verdi.

Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, seçim zaferinden dolayı Trump ve Ohio Senatörü James David Vance'i tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Amerika'nın dünyadaki teknoloji ve üretim liderliğini daha da ileriye götürmek için yönetiminizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

Dell'in kurucusu ve CEO'su Michael Dell, herkes için güçlü ve birleşik bir gelecek için birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerinin altını çizdi.

Microsoft CEO'su Satya Nadella ise "Sizinle ve yönetiminizle çalışmayı dört gözle bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Teknoloji Liderlerinden Trump'a Tebrikler - Son Dakika

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