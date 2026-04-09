Up-techlabs, Enerjide Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması'nda Büyük Ödülü Kazandı

09.04.2026 13:57
Teknolojide Kadın Derneği, genç kadınların teknoloji istihdamını güçlendirirken, düzenlediği Enerjide Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması ile kadın girişimcilerin enerji alanında sunduğu çözümleri ödüllendirdi. Up-techlabs, 600.000 TL'lik ödül kazanarak dikkat çekti.

2019 yılında kurulan Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), Zehra Öney liderliğinde genç kadınların teknoloji istihdamını güçlendiriyor. Derneğin düzenlediği Enerjide Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması'nda, Türkiye'nin kadın girişimcilerinin enerji alanında sunduğu teknolojik çözümler rekabetçi bir süreçten geçti. Tarımda enerji maliyetini azaltmaya yönelik projesiyle jüriyi etkileyen Up-techlabs, 600.000 TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Up-techlabs kurucu ortağı, bu sürecin görünürlük ve iş birlikleri kazandırdığını belirterek, enerji verimliliği odaklı çözümlerin gıda üretiminin sürdürülebilirliği için belirleyici olacağına inandıklarını ifade etti.

Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Eş Başkanı Zehra Öney, yarışmanın kadın liderliğini destekleyerek enerji kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için yenilikçi çözümler geliştirmeye zemin hazırladığını söyledi. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide önemli bir eşik aştığını, toplam kurulu gücün %61,6'sının yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu ve 75.000 megavat seviyesine ulaştığını vurguladı. 2035'e kadar 120.000 megavat kurulu güç hedefinin, enerji dönüşümünün akıllı yönetim ve teknoloji odaklı bir yapıya dönüştüğünü gösterdiğini belirtti. Kadın mühendis ve girişimcilerin projeleriyle çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağladığını, enerjinin verimli, erişilebilir ve sürdürülebilir kılınması için teknolojinin stratejik kullanımının önemini vurguladı. Yapay zekâ destekli enerji yönetim sistemleri ve akıllı şebekelerin bu dönüşümde kritik araçlar olduğunu, Up-techlabs ve kurucusu Sevim Örs'ün çözümüyle enerji dönüşümüne güçlü bir katkı sunduğunu ifade etti.

Enerjisa Perakende Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, dünyanın bir enerji dönüşümü içinde olduğunu, teknoloji ve insanın bu süreçte öne çıktığını belirtti. Yarışmanın kadınların teknoloji ve bilim alanındaki varlığını güçlendirmeyi amaçladığını, girişimcilik ekosisteminin enerji teknolojilerindeki dönüşümde önemli bir rol oynadığını söyledi. Enerjisa olarak girişimcileri desteklemenin ülkenin enerji alanındaki konumunu ileri taşımak için değerli olduğunu, bugün ortaya çıkan fikirlerin yarının enerji sistemlerini şekillendireceğini ifade etti. Daha sürdürülebilir ve akıllı bir enerji geleceği inşa etmekten gurur duyduklarını ekledi.

Yarışmada, girişimci kategorisinde Up-techlabs-Sevim Örs 600.000 TL ödül alırken, bireysel kategoride Marelilght-Sedef Emekli 75.000 TL, Glasbit-Emine Günay 50.000 TL ve NUSAFE-Burcu Yaycı 25.000 TL ödül kazandı. Final jürisinde Zehra Öney, Ersin Esentürk, Ayşegül Özkavukçu, Barış Sanlı, İbrahim Akgün, İstemi Mavi, Dr. Nefike Günden Sorathia, Nihal Yazgan, Tuğba Çörtelekoğlu ve Volkan Yiğit yer aldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Enerji, Güncel, Son Dakika

Advertisement
