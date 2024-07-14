Teknolojiye meydan okuyan son süpürgeci - Son Dakika
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Teknolojiye meydan okuyan son süpürgeci

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Bursa'da çalı süpürgesi üreten Yüksel Başak, teknolojiye meydan okuyarak ailesinden miras kalan süpürgecilik mesleğini devam ettiriyor. Çalı süpürgeleri, teknolojinin gelişmesine rağmen hala rağbet görüyor ve özellikle kırsal kesimlerde tercih ediliyor. Yüksel Başak, çocukluğundan beri sürdürdüğü mesleğini kendisinden sonra yapacak kimsenin kalmadığını belirtiyor ve yeni çıraklar bekliyor.

14.07.2024 11:46
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Kadınlar ondan vazgeçemiyor... Akıllı robotlara meydan okuyor

3 metrekarelik dükkanında teknolojiye meydan okuyan Bursa'daki son süpürgeci, "Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin çalı süpürgenin yeri başka" dedi.

BURSA - Geçmişte evlerin vazgeçilmez temizlik aracı olan çalı süpürgelerine rağbet, teknolojinin gelişmesi, çok farklı akıllı robotlar çıkmasına rağmen bitmiyor. Bursa'daki son süpürgecilerden olan Yüksel Başak, ailesinden miras kalan süpürgecilik mesleğini devam ettirip teknolojiye de meydan okuyor

Bursa'da babasından miras kalan mesleğini 50 yıldır sürdüren Yüksel Başak, tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 metrekarelik dükkanında çalı süpürgesi üretiyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte zamana yenik düşen çalı süpürgeleri, daha çok kırsal kesimlerde tercih ediliyor. Çiftçilerin süpürge otu ekmemesi ve çalı süpürgelerinin artık tercih edilmemesiyle birlikte, süpürgecilik mesleği de kısmen unutulmaya yüz tutuyor.

"Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin yeri başkadır"

Çocukluğundan buyana sürdürdüğü mesleğini kendisinden sonra yapacak kimsenin kalmadığını söyleyen Yüksel Başak, "Ailemde geçmişte herkes süpürge işiyle uğraştı. Onlarla birlikte bende çocukluğumdan beri bu işle uğraşıyorum. 80 yıldır bu dükkan açık. Benden sonra bu işi devam ettirecek biri yok. Çalı süpürgesi Türk Milleti'nin geleneklerinde var. Çalı süpürgesi olmayan ev olmaz. Ne olursa olsun evin içinde mutlaka olur. Ama benden sonra yapan kalmayacak. Zaten süpürge otunu eken çiftçi de kalmadı. Malzeme bulamayınca biz de üretim yapamıyoruz. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin çalı süpürgesinin yeri başkadır. Bunun yaptığı temizlik farklıdır, kapı önünü süpürürsün, balkonu süpürürsün ama bir şekilde hala işe yarar. Dolayısıyla her zaman var olur. Fiyatları 200'den başlar 400 liraya kadar çıkar. Fiyat olarak pahalı gelebilir ama kaliteli süpürgedir" şeklinde konuştu.

Başak, 3 çocuğunu bu meslek sayesinde büyüttüğünü, kendisinden sonra bu işi yapmaya meraklı kişilerin de bu sektörde ekmek yiyebileceğini sözlerine eklerken, yeni çıraklar beklediğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Teknolojiye meydan okuyan son süpürgeci - Son Dakika

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