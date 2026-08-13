Teksas'ta Apache Helikopteri Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Teksas'ta Apache Helikopteri Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti

Teksas\'ta Apache Helikopteri Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti
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Teksas'ta Apache tipi helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti, çevre tahliye edildi.

NEW YORK, 13 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletinde orduya ait Apache tipi helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Bell County Şerif Ofisi Sözcüsü Cliff Coleman, çarşamba günü yerel saatle 13.35 sularında Teksas'ın Salado kentinde düşen helikopterin 2 pilotunun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Askeri yetkililer, hava aracının ABD Kara Kuvvetleri'nin büyük üslerinden Fort Hood'da konuşlu bir AH-64 Apache saldırı helikopteri olduğunu bildirdi.

Kazanın yol açtığı orman yangını nedeniyle çevredeki bazı evler tahliye edildi.

Helikopterin herhangi bir yapı veya kişiye çarpmadığını belirten Coleman, "Helikopter tarlaya düştü. Şiddetli bir kaza olduğu açıkça görülebiliyordu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, acil müdahale çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Xinhua

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